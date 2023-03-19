السعودية تدعو لتحري هلال رمضان مساء الثلاثاء

2023/03/19 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

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دعت المحكمة العليا في السعودية، الأحد، عموم المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الثلاثاء المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت المحكمة العليا في السعودية في بيان أوردته "واس": "المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى (مكة المكرمة) ـ الموافق 21 / 3 / 2023م".

ودعت المحكمة "ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتأمل "ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

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