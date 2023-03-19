ملك السعودية يدعو الرئيس الإيراني لزيارة الرياض

2023/03/19 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن محمد جمشيدي، المساعد السياسي للرئيس الإيراني إيراهيم رئيسي، أن الأخير تلقى دعوة من ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.

وقال محمد جمشيدي: "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض وتعزيز التعاون الإقليمي والاقتصادي بين البلدين".

وأضاف: "الرئيس الإيراني رحب بدعوة العاهل السعودي، وأكد استعداده لتعزيز التعاون".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، وذلك بعد 7 سنوات من انقطاعها.

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