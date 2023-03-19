العمل.. استئناف إصدار بطاقة الماستر كارد لمستفيدي هيئة ذوي الإعاقة

2023/03/19 | 18:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودققت اضابيرهم بالاستمارة الخاصة بإصدار بطاقة الماستر كارد.

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