عضو في الخارجية النيابية: مؤتمر بغداد للحوار يعزز دور العراق دولياً

2023/03/19 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حيدر السلامي، عقد مؤتمر بغداد للحوار تعزيز لدور العراق على الصعيد الدولي.

وقال السلامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”:” مع انطلاق مؤتمر بغداد للحوار فأنها تساهم بتعزيز الدور الدولي للعراق ويجب ان تكن تلك المحاور تصب في مصلحته وهو أمر مهم”.

وبين ان “هذا التقارب الدولي فيه وجود مع مراعاة المستوى العالي من التنظيم والشخصيات التي تطغى الى هذا المؤتمر من الشخصيات المؤثرة المرموقة ليكون من المؤشرات الإيجابية”.

وأنطلق صباح اليوم مؤتمر بغداد للحوار ويستمر لمدة يومين بمشاركة عشرات الشخصيات السياسية والأمنية والاقتصادية من داخل العراق وخارجه.

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