استشهاد ضابط كبير خلال مواجهات مع عصابة تزوير التسجيل العقاري في الموصل

2023/03/19 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاحد، باستشهاد ضابط استخبارات كبير وإصابة منتسب خلال مواجهات مع عصابة تزوير التسجيل العقاري في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن العميد سعد حكمت الاتروشي مدير استخبارات البلدة في نينوى قتل مساء اليوم، فيما أصيب منتسب خلال مواجهات مع احد افراد عصابات تزوير التسجيل العقاري أثناء نصب كمين له في منطقة المجموعة الثقافية شرقي الموصل.

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