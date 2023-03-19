2023/03/19 | 18:26 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيمن الموصل (نينوى) 964 افتتح في منطقة الشفاء بأيمن مدينة الموصل، جامع الإمام محسن، بعد إعادة تأهيله بأموال التبرعات من أهالي المنطقة، وموافقة مديرية الوقف السني في نينوى.أحمد سعود من سكان المنطقة لشبكة 964: إعادة افتتاح هذا الجامع بمثابة عودة الحياة لهذه المنطقة التي تُعد أشبه بالمهجورة.هذه الخطوات تدفع الأهالي للعودة الى منازلهم، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقطات مؤثرة من إعادة افتتاح جامع “الإمام محسن” بأيمن الموصل) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقطات مؤثرة من إعادة افتتاح جامع “الإمام محسن” بأيمن الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).