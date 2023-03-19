محمد عبده يثير تفاعلًا بعد قوله

2023/03/19 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الفنان السعودي محمد عبده، حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية، بعدما عقد مقارنة بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلا إن بلاده "هي بيت العرب".

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