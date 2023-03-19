2023/03/19 | 18:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الاحد، بمقتل ضابط استخبارات كبير وإصابة منتسب خلال مواجهات مع عصابة تزوير التسجيل العقاري في مدينة الموصل مركز المحافظة.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد مدير استخبارات “البلدة” في نينوى المركز الخبري الوطني.

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