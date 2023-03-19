رئيسي يتلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية

2023/03/19 | 18:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قال مساعد الشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد...

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