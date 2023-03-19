شاهد بالفيديو.. شاهد .. رسالة السفيرة الامريكية في بغداد حول العلاقات العراقية - الأمريكية

2023/03/19 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RujawCDS2hE

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