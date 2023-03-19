2023/03/19 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل مدير استخبارات وإصابة منتسب؛ خلال مواجهات مع عصابة تزوير التسجيل العقاري، في محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. مقتل ضابط رفيع وإصابة منتسب خلال مواجهات مع عصابة تزوير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى.. مقتل ضابط رفيع وإصابة منتسب خلال مواجهات مع عصابة تزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).