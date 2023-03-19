2023/03/19 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شؤون المخدرات، اليوم الاحد، تفكيك شبكة لتجارة المواد المخدرة في كربلاء.

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