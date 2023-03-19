تفكيك أكبر شبكة لتجارة المواد المخدرة في العراق

2023/03/19 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

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فككت الأجهزة الأمنية العراقية، أكبر شبكة لتجارة المخدرات في البلاد.

وأفادت مديرية شؤون المخدرات في محافظة كربلاء في تصريح صحفي بـ"تفكيك أكبر شبكة لتجارة المواد المخدرة في البلاد".

يشار الى ان آفة المخدرات في العراق باتت منذ سنوات تنتشر في عموم المحافظات وأصبحت تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريحات سابقة، إن "كميات كبيرة من المخدرات التي تدخل إلى العراق من الخارج تذهب إلى المناطق السكنية ليتم بيعها، وتم اعتقال 14 ألف متهم، ما بين تاجر ومروج ومتعاط خلال العام الأخير، لكن التهديد خطير، ويحتاج إلى عمل كبير للسيطرة على هذا الملف".

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