2023/03/19 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jqhvs613xZ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالاتفاق مع عشيقها..عراقية تنهي حياة زوجها ووالد أطفالها الـ4 | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالاتفاق مع عشيقها..عراقية تنهي حياة زوجها ووالد أطفالها الـ4 | متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).