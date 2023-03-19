دعوة سعودية

2023/03/19 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في الرئاسة الإيرانية إن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "رحب بدعوة لزيارة الرياض" تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق فرانس برس

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