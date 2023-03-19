الأغذية العالمية يزيح السجادة من تحت أقدام النازحين الايزيديين باقليم كردستان العراق

2023/03/19 | 19:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك ” في الأشهر الماضية كان ينتظر خلف ان يرن هاتفه بنغمة الرسائل منتظراً المساعدات المالية من برنامج الاغذية العالمية لكن في هذا الشهر كان النغمة عبارة عن خيبة أمل و تنبيها بإيقاف المساعدات بدءا من ابريل القادم”.كان الأمر مشابها مع غالبية النازحين في مخيمات النازحين و شكل صدمة لهم و هم …

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