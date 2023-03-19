السوداني يلتقي الأمين العام لمنظمة أوبك

2023/03/19 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أمين عام منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص.

وتناول اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط اليوم، وسبل العمل على استقرارها، وأهمية التنسيق بين الدول المصدّرة للنفط؛ من أجل ضمان عدم تذبذب الأسعار، بما يؤثر في الدول المصدّرة والمستهلكة.

وجدّد السوداني تأكيد دور العراق المحوري، عضواً مؤسّساً في المنظمة، التي احتضنت بغداد تأسيسها، وأسهمت دائما، عنصراً إيجابياً، بتأمين استقرار المنطقة.

وشدد السوداني على إنّ العراق ماضٍ في الإفادة من الثروة الغازية بنوعيها المستكشف والمصاحب، بما يؤمن أفضل العوائد للشعب العراقي، ويسهم في تقليل انبعاثات الكربون والتأثيرات البيئية وآثارها الاقتصادية والصحية.

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