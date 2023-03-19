2023/03/19 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شؤون المخدرات في كربلاء ، اليوم الأحد، تفكيك تفكيك شبكة كبيرة لتجارة المخدرات في البلاد.

وقالت قيادة شرطة كربلاء المقدسة في بيان، إن “مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء المقدسة تمكنت من تفكيك أكبر شبكة لتجارة السموم المخدرة في البلاد من خلال إحكام قبضتها على ثلاثة تجار للمواد المخدرة بعد ملاحقة دامت يومين في المحافظات الجنوبية”.ولفتت إلى “تشكيل فريق عمل برئاسة مدير شؤون المخدرات في المحافظة وعدد من الضباط والمنتسبين وبالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية، وبعد جمع المعلومات ومقاطعتها واستحصال الموافقات الأصولية تم التوصل للتجار وملاحقتهم والقبض عليهم في إحدى المحافظات الجنوبية”.

واوضح أن المتهمين “اعترفوا صراحةً بقيامهم بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وتوزيعها على المحافظات من خلال مروجين قد تم القبض عليهم مسبقاً وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك أكبر شبكة لتجارة المواد المخدرة في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك أكبر شبكة لتجارة المواد المخدرة في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).