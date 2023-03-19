2023/03/19 | 19:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المتنبئ الجوي نائل العلي، اليوم الأحد، أن أجواء البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، فضلاً عن أمطار في مناطق مختلفة.وذكر العلي في إيضاح تابعته ايرث نيوز، أن “اليوم الأحد، سيشهد استمرار حالة عدم استقرار على المناطق الشمالية وأمطار رعدية في وجهات متفرقة من المناطق من المناطق الشمالية، خصوصاً دهوك والسليمانية والمناطق […]

ظهرت المقالة توقعات ’مفصلة’ عن طقس الأيام المقبلة..



كيف ستكون أجواء نوروز؟ أولاً على ايرث نيوز.

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