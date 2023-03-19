كردستان تضبط أكثر من 4 آلاف موظف يتقاضون رواتب مزدوجة

2023/03/19 | 19:33 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌أربيل – 964 أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، الأحد، عن تقديم أكثر من 4 آلاف موظف إلى القضاء بسبب استلامهم راتبين بطريقة غير قانونية.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه: بعد استكمال إجراءات تحديد أسماء أصحاب الراتبين من قبل اللجنة الخاصة، تبين أن 4189 موظف من أصل 10819 كانوا […]

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