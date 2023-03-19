2023/03/19 | 19:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل اللاعب بوكايو ساكا هدفين وصنع واحدًا، أسهم من خلالهم في فوز فريقه أرسنال على كريستال بالاس بنتيجة 1/4، في مباراة احتضنها استاد الإمارات، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوكايو ساكا يخطف الأضواء في البريميرليغ.. ومُغردون يشيدون بأدائه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوكايو ساكا يخطف الأضواء في البريميرليغ.. ومُغردون يشيدون بأدائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).