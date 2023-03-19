2023/03/19 | 19:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني لأمين عام منظمة "أوبك": العراق ماضٍ بالإفادة من ثروته الغازية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/19 | 19:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني لأمين عام منظمة "أوبك": العراق ماضٍ بالإفادة من ثروته الغازية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني لأمين عام منظمة "أوبك": العراق ماضٍ بالإفادة من ثروته الغازية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).