الملقب بــ

2023/03/19 | 19:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة الاجرام في البصرة، اليوم الاحد، القبض على احد اخطر المجرمين الملقب بـ"ثگب" ضمن المحافظة.

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