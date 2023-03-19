السوداني: العراق ماضٍ في الإفادة من الثروة الغازية لتحسين العائدات

2023/03/19 | 19:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن العراق ماض في الإفادة من الثروة الغازية بنوعيها المستكشف والمصاحب.

وقال مكتب السوداني في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، أمين عام منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص"، مبينا أن "اللقاء تناول أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط اليوم، وسبل العمل على استقرارها، وأهمية التنسيق بين الدول المصدّرة للنفط؛ من أجل ضمان عدم تذبذب الأسعار، بما يؤثر في الدول المصدّرة والمستهلكة".

وجدد رئيس الوزراء "تأكيد دور العراق المحوري، عضواً مؤسّساً في المنظمة، التي احتضنت بغداد تأسيسها، وأسهمت دائماً، عنصراً إيجابياً، بتأمين استقرار المنطقة".

وأضاف أن "العراق ماضٍ في الإفادة من الثروة الغازية بنوعيها المستكشف والمصاحب، بما يؤمن أفضل العوائد للشعب العراقي، ويسهم في تقليل انبعاثات الكربون والتأثيرات البيئية وآثارها الاقتصادية والصحية".

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