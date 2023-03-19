رئيس مجلس النواب يستقبل الأمين العام لمنظمة أوبك

2023/03/19 | 19:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أمين عام منظمة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “مناقشة وضع السوق النفطية العالمية واستقرارها، والرؤية المستقبلية لها”.

واضاف البيان “كما تم التأكيد على الدور الذي تلعبه (أوبك) في استقرار الأسواق العالمية لدعم استقرار سوق النفط بشكل مستدام، فضلاً عن بحث أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط، وسبل العمل على استقرارها”.

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