السوداني للأمين العام لمنظمة أوبك: العراق ماضٍ في الإفادة من الثروة الغازية

2023/03/19 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الأحد، أن العراق ماضٍ في الإفادة من الثروة الغازية.

وقال المكتب الإعلامي للسواني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير استقبل أمين عام منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، حيث تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط اليوم، وسبل العمل على استقرارها، وأهمية التنسيق بين الدول المصدّرة للنفط؛ من أجل ضمان عدم تذبذب الأسعار، بما يؤثر في الدول المصدّرة والمستهلكة".





وجدّد السوداني بحسب البيان "تأكيد دور العراق المحوري، عضواً مؤسّساً في المنظمة، التي احتضنت بغداد تأسيسها، وأسهمت دائما، عنصراً إيجابياً، بتأمين استقرار المنطقة".





وأضاف أنّ "العراق ماضٍ في الإفادة من الثروة الغازية بنوعيها المستكشف والمصاحب، بما يؤمن أفضل العوائد للشعب العراقي، ويسهم في تقليل انبعاثات الكربون والتأثيرات البيئية وآثارها الاقتصادية والصحية".

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