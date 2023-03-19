2023/03/19 | 20:10 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الحلو: يسمح للمواطنين تغير المعين المتفرغ من 1 الى 14 من كل شهر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5lyHwUtAW8s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الحلو: يسمح للمواطنين تغير المعين المتفرغ من 1 الى 14 من كل شهر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الحلو: يسمح للمواطنين تغير المعين المتفرغ من 1 الى 14 من كل شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).