2023/03/19 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب إسرائيليان، الأحد، في هجوم بإطلاق النار وقع في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

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