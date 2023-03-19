خلافات فلسطينية حول محادثات مع اسرائيل تنظم في مصر لاعادة الهدوء

2023/03/19 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهر فلسطيني يحمل العلم فيما يقوم آخرون باحراق اطارات في غزة خلال تظاهرة احتجاج على لقاء مصر في 19 آذار/مارس 2023.© ا ف ب/AFP محمود همص القاهرة (أ ف ب) – تستقبل مصر الأحد ممثلين عن الفلسطينيين والاسرائيليين لمناقشة اعادة الهدوء بعد موجة العنف الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، لكن حركة حماس التي […]

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