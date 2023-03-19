عقب شكوى طهران من هجمات كردية.. العراق وإيران يوقعان اتفاقا لتعزيز أمن الحدود

2023/03/19 | 20:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع العراق وإيران اليوم اتفاقا أمنيا للتنسيق بشأن حماية الحدود المشتركة بينهما، وذلك في وقت تقول فيه طهران إن المعارضة الكردية في الشمال العراقي تشكل تهديدا لأمنها.

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