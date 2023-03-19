المهر كيلو من الذهب والمؤخر مليار يورو.. طلاق

2023/03/19 | 20:44 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما عقد اليوتيوبر العراقي حيدر الفيلي قرانه على الموديل الكويتية غدير الفهد صور لحظة توثيق الزواج فجعل معجلها كيلوغرام ذهب والمؤجل مبلغا خياليا، ولكن لم تمر سوى 14 يوما على زواجهما وتم الطلاق.

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