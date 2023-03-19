غوغل تطلق مبادرة تسمح للشركات بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنفسها

2023/03/19 | 20:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة غوجل مبادرة شاملة تتيح للشركات والمؤسسات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنفسها.وقالت غوغل إنها ستضيف وظائف الذكاء الاصطناعي إلى نظام العمل المكتبي المعروف باسم “غوغل وورك سبيس”، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.ويتضمن البرنامج استخدام نماذج لغة البرمجة التي طورتها غوغل.علاوة على ذلك تريد الشركة الأمريكية توفير […]

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