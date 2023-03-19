آلية للتصدي للعنف ووضع

2023/03/19 | 20:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون الأحد، على استحداث آلية للتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في إشتعال الموقف، من أجل احتواء العنف المتصاعد في الضفة الغربية.

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