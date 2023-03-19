تكليف محمد جاسم الطيار مديراً لزراعة كربلاء خلفا للجنابي

2023/03/19 | 20:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديراً لزراعة كربلاء.

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