2023/03/19 | 20:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wIIn6vt_dRo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غضب بغداد يشتعل.. البرلمان العراقي يواجه عاصفة قانون الانتخابات بتحذيرات عاجلة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غضب بغداد يشتعل.. البرلمان العراقي يواجه عاصفة قانون الانتخابات بتحذيرات عاجلة | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).