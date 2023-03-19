السوداني: أسماء كبيرة نتوقع محاكمتها قريبا بسبب تورطها بالفساد

2023/03/19 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، أن :"أسماء كبيرة نتوقع محاكمتها قريبا بسبب تورطها بالفساد".

وأوضح السوداني في تصريح صحفي، أن :"الاتفاق الذي وقعناه مع إيران اليوم ينص على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين".

وأعرب عن أمله "بأن يكون الاتفاق الذي وقعناه مع إيران عامل استقرار للوضع على الحدود المشتركة".

وأشار الى، ان "العلاقة بين إيران وأمريكا وبعض دول الخليج يجب ألا تنعكس داخل العراق".

وأكد السوداني رفض العراق "لأي اعتداء على أي دولة جارة من الأراضي العراقية".

وشدد "لا نحتاج إلى قوات قتالية أجنبية في العراق والأصدقاء بواشنطن يتفهمون هذا الأمر" حسب تعبيره.

ونوه الى ان "مطالب السنة العرب ليست مستحيلة هي استحقاق كان يفترض انجازه من سنوات".

وبشأن السلاح خارج اطار الدولة، قال السوداني :"سنصل قريبا لمرحلة نزع السلاح من كل القوى ولن يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة".

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