منتخب الشباب يعود الى بغداد واستقبال حافل

2023/03/19 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عاد منتخب الشباب لكرة القدم، الى العاصمة بغداد، بعد مشاركة بطولية وحيازته مركز الوصيف في بطولةِ آسيا التي أقيمت في أوزبكستان والمتأهل إلى كأس العالم للشباب.

وأستقبل النائبُ الأول لرئيسِ اتحاد الكرةِ علي جبار، اليوم الأحد في مطار بغداد، وفدَ المنتخب الشباب.

وتقدم الوفد رئيسُ الاتحاد عدنان درجال وأعضاء الاتحاد محمد ناصر وخلف جلال، وغانم عريبي وأحمد الموسوي وغالب الزاملي والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان، فضلاً عن ممثلي وزير الشباب والرياضة مدير العلاقات حسام حسن ومدير دائرة التربيّة البدنية موفق عبد الوهاب وعددٍ من وسائل الإعلام وجمهورنا الكريم.

وخسر منتخب الشباب أمس أمام نظيره الأوزبكي 0-1 وخسارة لقب كأس أمم آسيا للشباب تحت 20 عاما المقامة في طشقند.

وفقد المنتخب العراقي النجمة السادسة القارية، بينما حصد منتخب أوزبكستان لقبه الأول في البطولة.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الـ4 الأولى في البطولة (أوزبكستان والعراق وكوريا الجنوبية واليابان) تتأهل إلى كأس العالم للشباب 2023 في إندونيسيا.

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