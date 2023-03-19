2023/03/19 | 21:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5NAWcY9uV3A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نقيب الأطباء: تغيير نوع العملية قبل ساعات إجراء غير مقبول) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نقيب الأطباء: تغيير نوع العملية قبل ساعات إجراء غير مقبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).