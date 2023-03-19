2023/03/19 | 21:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JKKt6REZG94

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا التحضيرات جارية لاستقبال نوروز من الاهالي والجهات الامنية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا التحضيرات جارية لاستقبال نوروز من الاهالي والجهات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).