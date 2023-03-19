2023/03/19 | 21:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "إرنا": السوداني يؤكد لشمخاني أن بغداد لن تسمح باستخدام أرض العراق للمساس بأمن إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/19 | 21:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إرنا": السوداني يؤكد لشمخاني أن بغداد لن تسمح باستخدام أرض العراق للمساس بأمن إيران) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إرنا": السوداني يؤكد لشمخاني أن بغداد لن تسمح باستخدام أرض العراق للمساس بأمن إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).