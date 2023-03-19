2023/03/19 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحرز منتخب العراق الوطني بكرة الطاولة عشرة أوسمة بواقع ذهبيين وستة فضية ونحاسيين في بطولتي (العراق) الدولية (وغرب آسيا) اللتين أختتمتا ،مساء اليوم الأحد، في كلية التربية الرياضية بمدينة السليمانية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمشاركة 20 دولة..



العراق يحرز 10 اوسمة في بطولتين بكرة الطاولة المركز الخبري الوطني.

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