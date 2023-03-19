وكالة الاستخبارات تُطيح بعصابة نفذت جرائم منظمة في بابل

2023/03/19 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، القبض على عصابة خطيرة نفذت جرائم منظمة في بابل.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إنه “استمرارا للعمليات الاستخبارية النوعية التي تنفذها وكالة […]

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