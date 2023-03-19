2023/03/19 | 21:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء العراقي للجزيرة: أسماء كبيرة نتوقع محاكمتها قريبا بسبب تورطها بالفساد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل| رئيس الوزراء العراقي للجزيرة: أسماء كبيرة نتوقع محاكمتها قريبا بسبب تورطها بالفساد) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل| رئيس الوزراء العراقي للجزيرة: أسماء كبيرة نتوقع محاكمتها قريبا بسبب تورطها بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).