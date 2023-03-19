2023/03/19 | 21:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مارس، 2023 بغداد/المسلة: بصفته رئيساً لـ«سلطة الائتلاف المؤقتة» بعد حرب العراق التي أعلنها الرئيس...

ظهرت المقالة بريمر: بارزاني وطالباني هدداني بالانفصال اذا لم يُحلّ الجيش العراقي أولاً على المسلة.

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