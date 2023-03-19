البصرة: اكتشاف شركة أجنبية تشتري الوقود المهرب عبر خزانات مخفية أسفل شاحنات ماء

2023/03/19 | 21:18 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرميلة (البصرة)964 أحبطت قوة من شرطة الطاقة، الأحد، عملية تهريب وقود “گاز” مخصص لإحدى الشركات الأجنبية العاملة في حقل الرميلة الجنوبي.التفاصيل: تتزود الشركات داخل الحقول النفطية بـ “الكاز” وفق عقد بين الشركة الاستثمارية وشركة توزيع المنتجات النفطية بسعر (1000) دينار للتر الواحد.بعض الشركات تشتري الوقود من مهربين يتزودون بالكاز من محطات الوقود الحكومية […]

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