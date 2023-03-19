“تحليق غير قانوني”.. البارتي يوجه اتهاماً لليكتي بشأن طائرات “قسد”

2023/03/19 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، تفاصيل جديدة تخص الطائرتين اللتين سقطتا في كردستان، وفيما بين مصدر الطائرة، عد تحليق الطائرات فوق الإقليم “غير قانوني”.

وقال القيادي بالحزب، وفاء محمد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “المروحيتين اللتين سقطتا في إقليم كردستان تعودان إلى الاتحاد الوطني الكردستاني”، مؤكدا ان “تحليقهما في سماء الإقليم بحدود سوريا لم يكن قانونيا ولا احد يعلم لحد الان سبب السقوط”.

وأضاف، ان “هذه الطائرات تم تسليمها الى الاتحاد الوطني ابان حرب العراق ضد عصابات داعش منذ ثمان سنوات”.

وأوضح القيادي بحزب بارزاني، أن “حكومة كردستان لا تعلم كيف دخلت هذه الطائرات الى أراضي كردستان” عازياً السبب الى، أن “أربيل لا تملك الرادارات المتطورة”.

وأكد محمد، أن “العلاقة بين قوات القسد الديمقراطي السوري مع الاتحاد الوطني تجري دون علم حكومة الإقليم”.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت، الجمعة، مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع يرأس جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين أثناء توجههما الى إقليم كردستان في العراق.

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