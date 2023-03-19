السوداني: قريباً لن يكون هناك أي سلاح خارج سيطرة الدولة

2023/03/19 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن أسماءً كبيرة نتوقع محاكمتها قريبا بسبب تورطها بالفساد.وقال السوداني في تصريحات صحفية بخصوص الاتفاق مع إيران، إنه “ينص على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين ونأمل أن يكون هذا الاتفاق عامل استقرار للوضع على الحدود المشتركة”.

وأضاف، ان “العلاقة بين إيران وأمريكا وبعض دول الخليج يجب ألا تنعكس داخل العراق”، رافضاً “أي اعتداء على أي دولة جارة من الأراضي العراقية”.

وتابع: “لا نحتاج إلى قوات قتالية أجنبية في العراق والأصدقاء بواشنطن يتفهمون هذا الأمر”.

وبين السوداني ان “أسماءً كبيرة نتوقع محاكمتها قريبا بسبب تورطها بالفساد”، مؤكداً “سنصل قريبا لمرحلة نزع السلاح من كل القوى ولن يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة”.

وأشار السوداني الى ان “مطالب السنة العرب ليست مستحيلة بل هي استحقاق كان يفترض إنجازه من سنوات”.

واكد السوداني ان “إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يتطلب قرارا من البرلمان بحل نفسه”.

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