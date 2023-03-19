2023/03/19 | 21:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، القبض على عصابة خطيرة نفذت جرائم منظمة في بابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. القبض على عصابة خطيرة نفذت جرائم منظمة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل.. القبض على عصابة خطيرة نفذت جرائم منظمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).