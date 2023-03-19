وزير الكهرباء يعلن الشروع بتطبيق خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك

2023/03/19 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، عن خطة الوزارة استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وقال إعلام الكهرباء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عقد اجتماعاً فنياً ناقش فيه الاجراءات التي اعدت كخطة لساعات التجهيز للمواطنين بالشهر الفضيل (رمضان المبارك )، حيث تضمن الاجتماع دراسة الاحمال المنتجة وضرورة توزيعها على المحافظات بما يحقق ساعات ملائمة، والاطلاع على واقع الوحدات التوليدية وجاهزيتها لكل محطة ، وتكييف عملها على الغاز المتوفر والوقود المتاح لتديم زخم عمل المنظومة".

ووجه وزير الكهرباء بحسب البيان "كلاً من الدائرة الفنية ، ولجان المتابعة بضرورة مراقبة الوحدات الكبيرة ذات الاحمال العالية لمنع اي انفصال او توقف لها والاهتمام الاقصى بتوليدها، كما ودراسة احمال المناطق كلاً على حدة ومتابعة معالجات الاختناقات وانجاز الاعطال بحسب قواطع المسؤولية في بغداد والفرات الاوسط والشمال والجنوب ، ومن ثم التكفل بواقع فعلي يُحسن من ساعات التجهيز" .

واوعز فاضل "للدوائر المعنية بتفعيل التنسيق مع وزارة الموارد المائية لزيادة اطلاقات المياه بما يتناسب وتشغيل وحدات تلك المحطات والصعود بانتاجها".

وأضاف إننا "امام مهمة شرعية قبل ان تكون وطنية لخدمة شعبنا وهي خدمتهم والعمل على راحتهم خلال الشهر الكريم ، وكذلك غيرها من الشهور ، وواجبنا تذليل التحديات ، فالمواطنين غير معنيين فيها كملف خدمي".

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