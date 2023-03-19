الداخلية تكشف تفاصيل كمين الموصل واستشهاد عميد بالاستخبارات

2023/03/19 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الداخلية، مساء الأحد، استشهاد ضابط كبير في مديرية استخبارات نينوى واصابة منتسب آخر.

وقالت الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"في الساعة الخامسة و10 دقائق من مساء اليوم، شرعت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى بنصب كمين بالقرب من الشارع الرئيس في الجانب الأيسر لمدينة الموصل لمتهم مطلوب للمديرية".

وأضاف "أثناء هذه العملية حدث اشتباك بين المتهم والقوة المنفذة للواجب مما أدى الى استشهاد العميد (سعد حكمت حاجي) وإصابة المفوض (سعد عايد شبيب) المنسوبين الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى إثر قيامهما بمطاردة هذا المجرم الذي حاول الهروب من الكمين إلا أن قواتنا تمكنت من إصابته وإلقاء القبض عليه".

وكان مصدر أمني، أفاد باستشهاد مدير استخبارات البلدة وإصابة منتسب في محافظة نينوى.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "العميد (سعد الأتروشي) استشهد جراء إطلاق نار قرب نفق المجموعة الثقافية شرقي مدينة الموصل".

وأضاف، ان "الأتروشي اشتبك مع أحد أفراد عصابات تزوير التسجيل العقاري وتبادلا إطلاق النار أثناء نصب كمين للمتهم في منطقة المجموعة الثقافية ما أسفر عن استشهاده" لافتاً، الى "إصابة المنتسب الأمني خلال الاشتباكات، بينما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة".

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